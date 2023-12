PSG : Luis Enrique le transforme, il promet du lourd

Benjamin Labrousse

Brillant à l’Eintracht Francfort la saison dernière, Randal Kolo Muani rencontre quelques difficultés d’adaptation depuis son arrivé au PSG cet été. Comparé à son passage en Allemagne, l’attaquant de 24 ans semble évoluer dans un rôle différent. Kolo Muani s’est d’ailleurs exprimé sur les exigences de son entraîneur Luis Enrique à son égard.

Cet été, le PSG a misé gros. En dépensant 170M€ pour les recrutements de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, le club de la capitale souhaitait considérablement renforcer son poste de numéro 9. Pour le moment, ni le Portugais ni le Français ne donnent pleinement satisfaction à Paris.

Rôle différent pour Kolo Muani au PSG

Si les deux profils offrent néanmoins des possibilités intéressantes à Luis Enrique, l’utilisation de l’Espagnol de Randal Kolo Muani semble particulière. Contrairement à l’an passé du côté de l’Eintracht Francfort, le natif de Bondy est davantage trouvé dos au jeu, lui qui était habitué à prendre la profondeur en Allemagne.

« Être plus mobile et finir les actions »