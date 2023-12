Transfert à 60M€, Luis Enrique promet du lourd au PSG

Benjamin Labrousse

Le dernier mercato estival a permis au PSG de restructurer son effectif avec des profils de joueurs bien précis. Souvent pointé du doigt pour son absence de milieu de terrain à vocation défensive, le club parisien avait dépensé 60M€ pour recruter l’Uruguayen Manuel Ugarte. Après de très gros débuts, le joueur de 22 ans baisse le pied. Pour autant, Luis Enrique est certain de l’avenir d’Ugarte.

Le début de saison du PSG est prometteur. Malgré une qualification en Ligue des Champions pas encore acquise, le club de la capitale est leader de Ligue 1 après avoir pris quelques matchs à obtenir de bons résultats. Alors que le PSG a complétement chamboulé son effectif cet été, plusieurs points positifs sont à signaler, notamment au niveau du milieu de terrain.

Nouvel entrejeu au PSG

Alors que Luis Enrique a mis en place un trio composé de Vitinha, Manuel Ugarte, et Warren Zaïre-Emery, les trois jeunes joueurs ont affiché de belles promesses. Recruté cet été contre 60M€, Manuel Ugarte s’est rapidement affirmé comme un gros talent devant la défense, tandis que Warren Zaïre-Emery était l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique au PSG avant sa blessure lors du dernier rassemblement avec l’équipe de France. Orphelin de son joyau, le technicien espagnol doit désormais trouver des solutions, tandis que le natif de Montreuil ne sera pas de retour sur les terrains avant 2024. De son côté, Manuel Ugarte semble davantage en difficulté lors de ces derniers matchs.

« Manu, c'est le futur du club »