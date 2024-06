PSG : Luis Enrique l'a métamorphosé !

Thibault Morlain

Recruté à l'été 2022 par le PSG contre 40M€, Vitinha n'avait pas connu une très bonne première saison à Paris sous les ordres de Christophe Galtier. Pour cet exercice 2023-2024, le Portugais a affiché un visage largement meilleur. Une métamorphose dont Luis Enrique est à l'origine.

A 24 ans, Vitinha a réalisé une saison XXL avec le PSG. A l'heure de remettre les bons points, Luis Enrique n'a d'ailleurs pas hésité à désigner le Portugais comme le meilleur joueur du club de la capitale lors de cet exerice 2023-2024. Au milieu de terrain, Vitinha a été plus important que jamais, lui qui a fini avec 9 buts et 5 passes décisives.

« Luis Enrique lui a donné un nouveau look »

Cet été, Vitinha sera l'un des maillons forts de la sélection du Portugal à l'Euro. Pour AS , Roberto Martinez, sélectionneur portugais, a d'ailleurs évoqué la métamorphose de son joueur sous les ordres de Luis Enrique : « Vitinha continue de grandir ? Oui. Il a eu un changement de position au PSG, il a joué plus proche des défenseurs centraux. Luis Enrique lui a donné un nouveau look ».

Une saison XXL au PSG