Messi : Le PSG lui a fait un cadeau inestimable !

De passage en PSG pendant deux saisons afin de clore son aventure européenne de 23 ans avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’a pas été au mieux de sa forme dans la capitale et a rencontré divers problèmes d’adaptation tant sur le terrain qu’en dehors. Néanmoins, Messi sera toujours reconnaissant au Paris Saint-Germain pour y avoir réalisé son rêve de Mondial.

Lionel Messi n’a pas passé les meilleures saisons de sa carrière au PSG. Engagé au club parisien de l’été 2021 au mercato estival de 2023, l’octuple champion du monde a vécu un « enfer » sur la fin de son aventure au Paris Saint-Germain comme son ami Neymar l’a confié après son transfert à Al-Hilal. Parti vivre son rêve américain à l’Inter Miami en juillet 2023, Messi est une nouvelle fois revenu sur son passage délicat dans la capitale.

«Cela ne s'est pas passé comme je l'espérais»

Au PSG, Lionel Messi n’a pas été en réussite en échouant à deux reprises en 1/8èmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid et le Bayern Munich. Pour ESPN Argentina, le franchise player de l’Inter Miami a avoué avoir eu du mal à s’acclimater. « Paris ? Je n’ai rien contre eux, mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme je l'espérais. Personnellement, j'ai eu du mal à accepter le changement ; cela a été très difficile pour nous. Cela m'affecte beaucoup émotionnellement ».

«C'est à Paris qu'il m'est arrivé la meilleure chose : devenir champion du monde»