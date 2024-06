PSG : Mbappé sublimé par Neymar et Messi ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a grandi au PSG et notamment aux côtés de Neymar et plus tardivement de Lionel Messi. C’est en effet le discours que David Trezeguet a tenu en interview pour Le Parisien au sujet de celui qu’il considère comme étant le numéro un mondial à présent.

Kylian Mbappé a effectué un septennat du côté du PSG. Arrivé en 2017, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain (256 buts) était destiné à rejoindre le Real Madrid, mais plus tôt. Au final, contre toute-attente, Mbappé prolongeait son contrat au sein du club parisien au printemps 2022. Ce qui lui a permis de jouer une saison supplémentaire aux côtés de Neymar et de Lionel Messi.

«Mbappé le numéro un ? Sans aucun doute»

Avec les deux anciennes stars du FC Barcelone, Kylian Mbappé a formé le trio d’attaque baptisé la « MNM ». Aux yeux de David Trezeguet, la fusion Neymar - Lionel Messi a énormément apporté à Kylian Mbappé qui est le numéro un désormais. « Vous suivez Kylian Mbappé depuis ses débuts à Monaco. Est-il devenu aujourd’hui le meilleur joueur au monde ? Sans aucun doute. Il est l’idole des enfants, le modèle de la jeune génération. Il est présent sur le plan du football, en dehors aussi… Tout le monde connaît ses qualités. Il a tout et dégage une rare impression de facilité ».

«En côtoyant des garçons comme Neymar et Messi, il a beaucoup appris»