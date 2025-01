PSG : Luis Enrique humilie un joueur, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un sous-entendu qui fait parler. Au cours d'un échange avec un journaliste avant la rencontre face à Manchester City, Luis Enrique a laissé entendre qu'il ne disposait d'un numéro 9 de la trempe d'Erling Haaland. Une charge indirecte contre Gonçalo Ramos selon plusieurs fans. Ancien joueur de l'OM, Eric Di Méco ne trouve pas cette sortie si choquante que cela.

Un échange surréaliste a animé l’avant-match entre Manchester City et le PSG. Questionné sur le fait de jouer avec un faux numéro 9, Luis Enrique a répondu que Pep Guardiola jouait avec un véritable avant-centre car celui-ci s’appelait Erling Haaland. Sous-entendu qu’il ne dispose pas d’un élément comparable pour jouer avec un véritable numéro 9. Cette sortie a été perçue comme un tacle adressé à Gonçalo Ramos.

Si cette sortie a pu déranger certains supporters, elle n’a pas choqué Eric Di Méco. « Ça ne me choque pas tant que ça » a lâché l’ancien joueur de l’OM.

Si cette sortie a pu déranger certains supporters, elle n’a pas choqué Eric Di Méco. Pour le consultant du Super Moscato Show, Luis Enrique fait simplement preuve d'honnêteté. « Ça ne me choque pas tant que ça. Je ne le vois pas aussi négativement. Je comprends que ça doit être difficile pour Ramos d’entendre ça. Sauf qu’il ne boxe pas dans la même catégorie que Haaland ou que Kane. Je pense que si Luis Enrique avait Haaland, Kane ou Lewandowski, il les aurait fait joués. Il est dogmatique jusqu’à un certain point » a lâché l’ancien joueur de l’OM sur RMC.

Une déclaration en forme de pardon ?

En réponse, Ramos a inscrit le dernier but de son équipe face à Manchester City ce mercredi soir (4-2) et participé à la belle victoire du PSG en Ligue des champions. « Je tiens Gonçalo Ramos et tous les joueurs de l'équipe en haute considération. C’est un grand professionnel qui donnera son maximum dans n’importe quel moment de n’importe quel match » a lâché Luis Enrique en conférence de presse. Tout est bien qui finit bien ?