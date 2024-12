PSG : Luis Enrique fait mieux que toute l’Europe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment, Luis Enrique faisait le buzz en affirmant en conférence de presse qu’il réalisait la meilleure saison de sa carrière. Confiant, l’entraîneur du PSG tente de faire passer un cap à cette jeune équipe parisienne, qui malgré les critiques, réalise une bonne première partie de saison. D’ailleurs, Paris est la formation qui se crée le plus d’occasions en Europe. Explication.

En juillet 2023, le PSG accueillait Luis Enrique sur son banc. Rapidement, la mentalité et les objectifs affichés par l’Espagnol étaient clairs. Ce dernier a toujours souhaité s’inscrire dans le nouveau projet parisien, consistant à faire preuve de davantage de patience et à développer des jeunes joueurs à fort potentiel. Mais surtout, le nouvel entraîneur du PSG a régulièrement insisté sur la manière de jouer de son équipe.

Et en termes de résultat ? Pour sa première saison sur le banc du PSG, Luis Enrique a remporté le championnat et la Coupe de France. Une domination nationale importante, assortie d’une demi-finale de Ligue des Champions. Si sur cet exercice 2024-2025, le PSG connaît des difficultés en Europe, en Ligue 1, Paris est invaincu et semble déjà lancé vers un 13ème titre de champion de France.

« C'est la meilleure saison de ma carrière »

« Sur le plan statistique, c'est la meilleure saison de ma carrière. Il y a eu des critiques, des mensonges même parfois, des journalistes hein, pas des supporters, mais je suis satisfait de cette saison. J'ai entendu en début de saison que nous n'avions même pas le meilleur effectif de France. Et pourtant, les choses se mettent en place doucement. Avec bien sûr, nos difficultés en Ligue des champions, mais je répète, je suis satisfait de cette saison. La meilleure de ma carrière », affirmait même Luis Enrique en conférence de presse avant la victoire face à Monaco (2-4, 18 décembre).

Le PSG est l’équipe qui se crée le plus d’occasions en Europe

Quoi qu’il en soit, dans le jeu, le PSG brille. Comme le rapporte le compte Data’Foot sur X, le club parisien est l’équipe qui a créé le plus d’occasions nettes de buts cette saison en championnat avec 81 occasions crées, et se classe premier devant le FC Barcelone (78) et l’Atalanta Bergame (64).