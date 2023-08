PSG : Luis Enrique dévoile son plan en direct

Benjamin Labrousse

Auteur de deux matchs nuls face à Lorient (0-0) et face à Toulouse (1-1) pour ses deux premières rencontres à la tête du PSG, Luis Enrique a toutefois réussi à changer radicalement le style de jeu du club parisien. Lors d’un entretien accordé au site du club, l’entraîneur espagnol a une nouvelle fois dévoilé ses préceptes de jeu.

Deuxième entraîneur de l’histoire du PSG à avoir gagné la Ligue des Champions (en 2015 avec Barcelone), Luis Enrique jouit d’une belle réputation. L’entraîneur espagnol est réputé pour ses choix de gestion parfois forts, mais également par sa vision du football très particulière. L’ancien technicien du Barça base le jeu de ses équipes sur la possession de balle, ainsi que sur un pressing à haute intensité à la perte du ballon. Avec les départs de Neymar et de Lionel Messi, Luis Enrique semble pouvoir mettre en place ces éléments à Paris.

«C’est comme à l’école»

Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, Luis Enrique a d’ailleurs rappelé quels étaient ses objectifs avec cette nouvelle manière de jouer des Parisiens. « Nous avons une idée de jeu, c’est d’être l’équipe qui domine, qui prive l’adversaire de ballon, d’espace d’expression sur le terrain. Nous voulons nous accaparer le ballon, le récupérer rapidement et le conserver. C’est comme à l’école. S’il y a un ballon, il est pour toi ou ton adversaire. Le ballon est pour nous, et à partir de là, on essaie d’imposer notre domination sur la rencontre sans jamais dévier de cette idée » .

«L’équipe doit toujours jouer de la même façon sur chaque terrain»