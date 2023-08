Mercato - PSG : Paris a perdu son temps sur ce dossier…

Alexandre Higounet

Dans une campagne de recrutement, le temps est toujours un élément précieux, non seulement car il existe une date limite avant la fermeture du marché, mais aussi parce que cela reste une situation de concurrence aigüe entre les clubs. Or il est aujourd’hui avéré que le PSG a perdu un temps précieux en pistant Bernardo Silva. Explication.

Ces dernières heures, les médias anglais ont confirmé ce que le10sport.com avait révélé précédemment, à savoir que la prolongation de Bernardo Silva à Manchester City était actée sur le principe et qu’il ne manquait plus que sa concrétisation. Si Sky Sport affirme que le PSG s’est fait une raison devant l’intransigeance de Manchester City, il semble que la réalité soit différente.

Guardiola avait fixé les conditions de son départ

En effet, le fait est que Josep Guardiola n’avait pas totalement fermé la porte du départ pour Bernardo Silva. Le coach de City avait en effet clairement indiqué qu’il ne retiendrait pas le joueur s’il voulait vraiment partir, à la condition que le club acquéreur soit en mesure d’avancer une véritable offre. Ce message était adressé à l’attention du FC Barcelone, la destination privilégiée par le Portugais.

La preuve que Bernardo Silva n’a jamais songé à signer à Paris

En effet, Bernardo Silva avait fait savoir à Guardiola qu’il voulait signer au Barça. Mais le club catalan n’a pas été en mesure de transmettre une offre regardable pour Manchester City. Le fait que le milieu-attaquant international portugais, devant l’évidence apparue que le Barça n’aurait jamais les moyens de le faire venir, accepte de prolonger constitue un réel camouflet pour le PSG, ou en tout cas un message clair que le joueur n’a jamais envisagé une seule seconde d’y signer. Car le PSG avait lui les moyens de mettre une proposition à la hauteur des exigences de City. Le fait que le Portugais prolonge indique donc bien que Paris n’a jamais été une option pour lui et qu’en conséquence, le club de la capitale a perdu un temps précieux à suivre cette voie sans issue. En spécialiste du mercato, Luis Campos aurait probablement dû repérer plus tôt que Bernardo Silva était dans une démarche utilitariste vis-à-vis du PSG, pour maintenir une pression sur City et le Barça, mais le technicien portugais était sans doute trop mu par son objectif de le faire venir pour le remarquer.