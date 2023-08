Luis Enrique dévoile un atout majeur au PSG

Benjamin Labrousse

Arrivé à la tête de l’équipe première en juillet dernier, Luis Enrique a connu des débuts mitigés pour ses deux premières rencontres officielles avec le PSG. Mais malgré deux matchs nuls, l’Espagnol semble avoir la confiance des supporters parisiens. Selon l’ancien entraîneur du Barça, le Parc des Princes est un avantage majeur pour Paris.

Après deux journées de Ligue 1, le PSG se retrouve à la 11ème place du classement. Un rang bien qu’inhabituel pour le club de la capitale, coïncide avec un changement de direction notable cet été. Car avec les départs combinés de Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore celui de Neymar, Paris semble avoir entamé un nouveau cycle dans sa manière de fonctionner. Nouveau cycle se traduisant également par l’arrivée d’un entraîneur de la trempe de Luis Enrique au PSG.

Le contrat qui attend le pote de Mbappé au PSG révélé https://t.co/DdvzLrfNlP pic.twitter.com/5SWWCUWJjW — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

«C'est un stade redoutable»

Pour le premier match de la saison du PSG au Parc des Princes face à Lorient (0-0), Luis Enrique a pu découvrir un public que ce dernier attendait au tournant. « Je connais très bien le Parc des Princes, ayant moi-même souffert en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur. C'est un stade redoutable pour les équipes adverses et j'espère qu'il le sera encore plus » , déclarait ainsi l’entraîneur parisien lors de sa nomination en juillet dernier.

«J'ai beaucoup aimé l'ambiance»