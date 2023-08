PSG : Luis Enrique reçoit déjà une mise en garde

Thibault Morlain

Ça démarre donc doucement en Ligue 1 pour le PSG de Luis Enrique. En effet, après deux journées, le club de la capitale totalise seulement 2 points après avoir fait match nul contre Lorient et Toulouse. D'ailleurs, la rencontre face au TFC a fait naitre certains doutes chez Daniel Riolo. Optimiste après la 1ère journée, le journaliste RMC a tenu à mettre en garde Luis Enrique.

Après la saison dernière, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier. Place maintenant à Luis Enrique. C'est donc l'Espagnol qui est aux commandes du club de la capitale. On attend avec impatience de savoir ce que cela donnera et pour le moment, les deux premières journées de Ligue 1 se sont soldées par des matchs nuls. Que penser alors de Luis Enrique ? Au micro de RMC , Daniel Riolo a donné sa vision et après la rencontre dace à Toulouse, il fait part de certaines incompréhensions.

« C'était encourageant »

« J'ai le sentiment qu'on oublie la saison qu'on vient de vivre au PSG. Après un bon début de saison, tout s'est écroulé ensuite. Plus rien n'a fonctionné. Le niveau était affligeant, il n'y avait plus de volonté, plus rien. Le club faisait peine à voir. On sort de ça avec un entraineur qui n'était pas taillé pour le PSG. Luis Enrique arrive au PSG avec un chantier du sol au plafond. Quand t'enlève les joueurs qui sont partis, quand t'essaies de reconstruire un collectif, et qu'on voit l'équipe qui est alignée, on a vraiment le sentiment d'une reconstruction. J'ai vu le premier match, ça faisait plaisir. J'ai retrouvé la petite flamme qui fait de moi un supporter du PSG en voyant une équipe qui bouge sur le terrain. C'était pas efficace, ça tournait en rond et on se disait qu'il allait se passer plus de choses avec Mbappé et Dembélé. C'était encourageant », a commencé par expliquer Daniel Riolo.

« Il faut qu'il fasse vraiment attention à ce qu'il veut proposer »