Mbappé snobé, le PSG fait une «très grosse bêtise»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En conférence de presse ces derniers jours, Luis Enrique reconnaissait qu’il laisserait les joueurs désigner le capitaine par le biais d’un vote organisé au sein du vestiaire. Visiblement, c’est Marquinhos qui aurait été choisi par ses coéquipiers, mais Daniel Riolo estime que c’est une mauvaise idée et que Kylian Mbappé aurait du récupérer le brassard.

Ces derniers jours, Luis Enrique expliquait sa méthode pour désigner son capitaine : « En ce qui concerne le capitanat, c’est très simple. Ce sont les joueurs qui décident, ce n’est pas mon choix ». Et visiblement, le vestiaire a choisi Marquinhos, qui portait déjà le brassard la saison dernière. Un choix critiqué par Daniel Riolo.

Le PSG attend une offre de 250M€ pour Mbappé https://t.co/buYnKn8BYp pic.twitter.com/NRZRkphnEl — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

«C'est à l'entraîneur de choisir qui va être son capitaine»

« Marquinhos nommé capitaine par les joueurs ? C'est une très grosse bêtise. Un entraîneur arrive, il prend l'équipe, il fait la préparation... Il voit et il choisit qui sera le capitaine de cette équipe. Il a pas à demander un vote aux joueurs. C'est à lui de choisir qui va être son capitaine », lance le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’assurer qu’il aurait préféré que Kylian Mbappé porte le brassard cette saison.

«Mbappé, il n'y a pas d'autre choix possible»