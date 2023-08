Il dénonce un mensonge de Messi sur le PSG

Amadou Diawara

Lors de son passage au PSG, Lionel Messi a eu beaucoup de mal à s'acclimater, et notamment parce qu'il ne parvenait pas à être épanoui avec sa famille. Interrogé sur le cas de la Pulga, Jérôme Rothen a révélé qu'elle avait menti lorsqu'elle disait qu'elle ne pouvait pas aller chercher ses enfants à l'école.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi a négocié pendant de longues semaines avec Joan Laporta pour prolonger. Toutefois, les deux hommes n'ont jamais réussi à trouver un terrain d'entente ou une solution sur le plan financier. Contraint de se trouver un nouveau club, Leo Messi a opté pour le PSG.

Rothen révèle un mensonge de Messi

Pour poursuivre sa carrière, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois, son passage à Paris ne s'est pas du tout passé comme il l'imaginait. Incapable d'évoluer à son plus haut niveau au PSG, Leo Messi aurait eu des difficultés d'adaptation dans la capitale française. Et alors que la Pulga a avancé qu'elle ne pouvait pas aller chercher ses enfants à l'école lors de expérience en France, Jérôme Rothen a affirmé qu'il mentait.

«C'est complètement faux»