C'est terminé pour Mbappé, le PSG connait le verdict

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait faire l'objet d'une offre du Real Madrid en fin de mercato. Toutefois, le club de la capitale estimerait que son numéro 7 a déjà décidé de rester une saison de plus à Paris. Et pour ne pas voir Kylian Mbappé partir pour 0€ dans un an, la direction du PSG discuterait avec lui de plusieurs options de prolongation.

Alors qu'il n'a pas d'activé la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025, Kylian Mbappé (24 ans) était en guerre avec le PSG pendant plusieurs semaines. Refusant catégoriquement de perdre son numéro 7 librement et gratuitement à la fin de son contrat à l'été 2024, le club de la capitale l'a placé sur le marché et mis à l'écart du groupe de Luis Enrique. De cette manière, le PSG espérait voir Kylian Mbappé accepter une vente à l'intersaison ou une prolongation de contrat.

Le PSG cherche une solution pour prolonger Mbappé

Sachant que ses discussions avec la direction du PSG ont été positives dernièrement, Kylian Mbappé a été invité à quitter le loft, avant de participer au duel face à Toulouse (1-1) ce samedi soir. De retour dans le groupe de Luis Enrique, le numéro 7 parisien ne devrait en aucun cas changer de club d'ici la fin du mercato estival. Du moins, c'est ce que pense le PSG.

Mbappé compte rester au PSG en 2023-2024