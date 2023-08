Le PSG reçoit un ultimatum à 100M€

Axel Cornic

Le mercato estival ferme ses portes dans seulement quelques jours et le Paris Saint-Germain ne semble pas avoir fini son recrutement. Luis Enrique souhaiterait en effet un énième renfort offensif et ses dirigeants travailleraient actuellement sur le transfert de Randal Kolo Muani, qui a explosé depuis son départ en Bundesliga la saison dernière.

Après Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, c’est une nouvelle star de l’équipe de France de Didier Deschamps qui pourrait débarquer au PSG. Arrivé libre à Francfort il y a seulement un an, Randal Kolo Muani pourrait en effet être la dernière folie parisienne de l’été, avec un transfert entre 70 et 80M€ qui est évoqué depuis quelques jours. Selon certaines sources proches du club, cette arrivée pourrait beaucoup plaire à Kylian Mbappé, son coéquipier en sélection.

Le PSG ne lâche pas Kolo Muani

D’après les informations de L’Equipe , la dernière offre du PSG s’élevait à 70M€ bonus compris et aurait été refusée par Francfort. Une seconde aurait été dégainée dans la foulée pour Randal Kolo Muani et Le Parisien assure qu’elle s’élèverait désormais à 80M€, soit quasiment autant que l’option d’achat insérée dans le récent prêt de Gonçalo Ramos, arrivé en provenance de Benfica lors de ce mercato estival.

C’est 100M€ ou rien