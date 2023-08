Grande nouvelle pour ce transfert à 100M€ du PSG

Axel Cornic

Il ne reste qu’une dizaine de jours avant la fin officielle de ce mercato estival et le Paris Saint-Germain souhaite boucler plusieurs dossiers encore. C'est notamment le cas avec Randal Kolo Muani, grande priorité des dirigeants parisien en attaque et actuellement sous contrat avec Francfort jusqu’en juin 2027, qu’il a rejoint libre il y a seulement un an en provenance du FC Nantes.

Il a suffi d’un an à Randal Kolo Muani pour devenir l’une des grandes occasions du marché des transferts. L’attaquant français a tapé dans l’œil de plusieurs gros clubs européens, mais c’est bien vers le PSG que semble aller sa préférence, où il pourrait notamment retrouver Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Le PSG ne lâche rien pour Kolo Muani

D’après les informations de L’Equipe , le PSG a formulé une offre de 70M€ bonus compris, afin de s’attacher les services de l’ancien Nantais. Pas assez pour Francfort, qui aurait refusé ce montant, mais qui pourrait bientôt être relancé par le club parisien par une nouvelle offre un peu plus importante que la précédente.

Francfort y repense pour Ekitike

Le Parisien semble assez optimiste ce lundi et relance même l’option Hugo Ekitike. Peu utilisé et poussé vers la sortie au PSG, l’ancien du Stade de Reims pourrait finalement être inséré dans les négociations avec Francfort, qui pourrait faire une excellente plus-value en cas de vente de Kolo Muani.