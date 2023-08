Révolution au PSG, Verratti a tout perdu

Axel Cornic

Arrivé en 2012 dans l’anonymat total, Marco Verratti semble être poussé vers la sortie en ce mercato estival. Il n’a d’ailleurs pas encore joué la moindre minute avec le Paris Saint-Germain et il est notamment annoncé du côté de l’Arabie Saoudite, où l’attendrait son ancien coéquipier Neymar, qui a signé un contrat astronomique avec Al Hilal.

Une énorme page pourrait se tourner au PSG d’ici la fin du mercato estival. Après plus d’une décennie passée à défendre les couleurs du club, Marco Verratti aurait été invité à se trouver un nouveau club cet été, alors même que son contrat a été prolongé il n’y a pas si longtemps jusqu’en 2026.

Manchester United prêt à tenter sa chance pour Verratti ?

La piste la plus cité concerne l’Arabie Saoudite, avec Al Ahli et Al Hilal qui feraient les yeux doux au milieu de terrain du PSG. Pour le second club Neymar travaillerait en coulisses pour vor son ancien coéquipier le rejoindre, mais pour le moment il ne l’aurait pas encore convaincu. Ainsi, une nouvelle solution pourrait se présenter avec Manchester United, qui à en croire Mediaset pourrait formuler une offre en cette fin de mercato. Cette option pourrait satisfaire tout le monde, puisque Verratti aurait la chance de continuer à jouer en Europe.

