PSG : Luis Enrique concocte une belle surprise !

Thomas Bourseau

Le PSG n’a toujours pas mis la main sur le remplaçant de Kylian Mbappé qui occupait deux positions la saison dernière. Cependant, le Paris Saint-Germain dispose de Bradley Barcola dans ses rangs qui pourrait lui aussi à terme porter la double casquette d’ailier et d’attaquant de pointe cette saison.

Luis Enrique a certes perdu Kylian Mbappé à l’intersaison, le meilleur buteur du club de la capitale avec ses 256 réalisations s’en est allé du côté du Real Madrid. Depuis le début du mercato et même bien avant, il est question du recrutement d’un avant-centre, mais aucun n’a déposé ses valises au Paris Saint-Germain à l’instant.

PSG - Luis Enrique : Deschamps reçoit un gros tacle à Paris ? https://t.co/Sh2BQS8b5K pic.twitter.com/HJBEgVYlMS — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

«Luis Enrique va essayer Barcola en 9»

Ailier gauche déjà pendant une bonne partie de la saison dernière, Bradley Barcola semble encore plus s’affirmer en leader offensif du PSG depuis le début de la saison. En attestent son doublé lors de la réception de Montpellier vendredi soir (6-0) et son but au Havre la semaine dernière (4-1). Les performances de Barcola pourraient même à terme inciter son entraîneur à l’utiliser en tant qu’attaquant axial selon les propos énoncés par Daniel Riolo sur RMC. « Luis Enrique va essayer Barcola en 9. Dans sa formation, il a souvent joué à ce poste Barcola. Il n’est pas exclu qu’il essaie ».

«J'aime les joueurs qui peuvent être polyvalent»

D’ailleurs, Luis Enrique avait teasé cette idée en conférence de presse jeudi. « Il pourrait jouer en 9. C'était le poste qu'il occupait lorsqu'il évoluait dans les équipes de jeunes. J'aime les joueurs qui peuvent être polyvalent et bien jouer peu importe le poste ».