PSG : Luis Enrique a trouvé son joker, la surprise est totale !

Buteur contre Manchester City en Ligue des champions, Gonçalo Ramos a connu une soirée nettement différente ce samedi soir avec le PSG contre le Stade de Reims. L’international portugais a manqué de réalisme face à Yehvann Diouf. L’attaquant de 23 ans a ainsi conforté l’idée qu’il était plus à l’aise en sortie de banc sous les ordres de Luis Enrique.

Gonçalo Ramos a connu deux ambiances avec le PSG cette semaine. Buteur contre Manchester City, l’international portugais a été l’un des héros de la victoire parisienne ce mercredi (4-2). Mais face au Stade de Reims ce samedi (1-1), l’attaquant de 23 ans a une nouvelle fois manqué de réalisme. Ce match nul a d’ailleurs confirmé une tendance claire avec l’ancien de Benfica.

Gonçalo Ramos, supersub de Luis Enrique ?

Comme le rapporte Le Parisien, le manque de réalisme de Gonçalo Ramos face à Yehvann Diouf a conforté l’idée qu’il était plus à l’aise dans un rôle de joker, de supersub sous les ordres de Luis Enrique. Pourtant, le technicien espagnol n’a jamais été un grand fan de son profil sur le plan offensif, même s’il adore son travail défensif à la perte du ballon.

Le PSG veut le voir progresser sur certains points

Le média francilien ajoute d’ailleurs que le PSG s’est montré plutôt clair au sujet de Gonçalo Ramos. Le staff technique aimerait qu’il progresse dans le jeu en combinaisons. En interne, on aurait remarqué la faculté du Portugais à se montrer plus à l’aise dans les fins de matchs. Mais on aurait également noté une certaine dépendance aux centres délivrés par ses coéquipiers pendant cette période. Le PSG aimerait que Gonçalo Ramos progresse sur ces axes, afin qu’il devienne plus complet à l’avenir. À suivre...