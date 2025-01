Une bagarre annoncée après son transfert au PSG

Amadou Diawara

Après deux saisons et demie de bons et loyaux services à Naples, Khvicha Kvaratskhelia a migré vers le PSG. Devenu un pensionnaire de la Ligue 1, l'attaquant géorgien de 23 ans va croiser la route de deux de ses coéquipiers en sélection : Georges Mikautadze (OL) et Zuriko Davitashvili (ASSE). Interrogé sur ses deux compatriotes, Khvicha Kvaratskhelia a annoncé une bataille à la trêve internationale du mois de mars.

Transféré au Napoli lors de l'été 2022, Khvicha Kvaratskhelia vient de migrer vers la France. En effet, l'attaquant de 23 ans a paraphé un bail de quatre saisons et demie - soit jusqu'au 30 juin 2029 - avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Un transfert qui le comble de bonheur. « C'est votre premier match au Parc des Princes, quelles sont vos impressions ? C'était une sensation incroyable. Une très bonne ambiance. Je suis vraiment content d'être ici avec ces supporters, cette équipe, ces joueurs incroyables. Comment s'est passée cette première semaine avec le PSG ? Très bien. Les joueurs, le club se sont super bien occupés de moi. Genre : ''pense juste à t'entraîner, on s'occupe du reste''. Je suis content d'être ici, c'est important pour moi », s'est enflammé l'international géorgien en zone mixte ce samedi soir.

Kvaratskhelia retrouve un ancien coéquipier à l'ASSE ! Une connexion qui pourrait redynamiser le PSG cette saison ⚽ https://t.co/vqdbuLcgKC — le10sport (@le10sport) January 26, 2025

«On est très proches, on est aussi rivaux maintenant»

Alors qu'il va finir la saison en Ligue 1, Khvicha Kvaratskhelia se frottera à Georges Mikautadze (OL) et Zuriko Davitashvili (ASSE), ses deux partenaires en sélection géorgienne. Après le nul entre le PSG et Reims ce samedi soir (1-1), l'ancien pensionnaire de Naples a annoncé qu'il allait batailler avec eux dès la prochaine trêve internationale, programmée au mois de mars.

«On risque de se battre un peu»

« Cela vous fait quoi de jouer dans le même championnat que Georges Mikautadze (Lyon) et Zuriko Davitashvili (Saint-Étienne) ? Je suis content. Ce sont mes amis, on est très proches. On est aussi rivaux, maintenant. Quand on va se retrouver en équipe nationale, on risque de se battre un peu (sourire) », a avoué Khvicha Kvaratskhelia, le nouveau numéro 7 du PSG, en zone mixte.