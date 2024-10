PSG : Luis Enrique a réussi son coup de poker

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG a reçu le RC Strasbourg au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique a fait tourner son effectif pour reposer ses cadres. Un choix qui a payé, puisque le PSG s'est imposé lors de la huitième journée de Ligue 1. Après la rencontre, Luis Enrique a fait part de sa satisfaction.

Alors que la trêve internationale s'est terminée cette semaine, le PSG a repris la compétition ce samedi soir. En effet, le club de la capitale a reçu le RC Strasbourg, et ce, pour le compte de la huitième journée de Ligue 1.

Luis Enrique a fait tourner contre Strasbourg

Désirant reposer ses cadres après la trêve internationale et avant d'affronter le PSV en Ligue des Champions ce mardi soir, Luis Enrique a fait tourner contre Strasbourg. En effet, le coach du PSG a laissé son capitaine Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de la huitième journée de Ligue 1. Un choix qu'il n'a pas regretté. En effet, le PSG s'est imposé 4-2 face au Racing Club de Strasbourg ce samedi soir.

«On a su gagner tout en préservant certains de nos joueurs»

Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final de PSG-Strasbourg, Luis Enrique s'est réjoui d'avoir mené son équipe vers la victoire, et ce, malgré son turn-over. « Que retenez-vous de cette victoire ? Comme pour tous les joueurs et entraîneurs après une période internationale, c'est compliqué. Mais on a réussi nos deux objectifs, soit gagner les trois points contre un rival très dur, qui n'avait perdu qu'une fois jusqu'ici et allait nous mettre la pression de manière continue en ne perdant pas beaucoup le ballon. On a su gagner tout en préservant certains de nos joueurs pour qu'ils puissent bien récupérer avec l'enchaînement des matches », a déclaré le coach du PSG.