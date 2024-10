Ce phénomène réalise son rêve au PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune pépite issue du centre de formation du PSG, Senny Mayulu est apparu pour la première fois de la saison dans le onze de départ de Luis Enrique. Samedi soir face à Strasbourg, le jeune milieu de terrain a même ouvert le score à la 18ème minute. Une grande première pour lui en Ligue 1. Forcément, il était ravi au moment d'évoquer cette réalisation.

Grand espoir du PSG, à l'image de Warren Zaïre-Emery notamment, Senny Mayulu a débarqué au club en 2020 à l'âge de 14 ans. Le jeune milieu de terrain de 18 ans est lié au club de la capitale jusqu'en 2027, et il fait déjà parler de lui. Buteur samedi soir face à Strasbourg, il n'avait pas forcément eu beaucoup de temps de jeu. Mais sa dernière prestation pourrait convaincre Luis Enrique de la titulariser à nouveau.

« C'est un rêve d'enfant »

Interrogé à l'issue de la rencontre remportée 4 buts à 2 face à Strasbourg, Senny Mayulu a fait part de son immense fierté d'avoir marqué son premier but en Ligue 1 avec le PSG. « Sur mon but, je décale Bradley puis il me la remet dans la surface. Je décide de tirer et ça fait but ! C'est une fierté, un rêve d'enfant. […] C'est une grande fierté. La sensation sur le moment avec les supporters et le groupe, c'est incroyable » déclare-t-il au micro de PSG TV.

Des débuts intéressants pour Mayulu

En disputant son premier match avec le PSG au niveau professionnel en tout début d'année, Senny Mayulu fait ses gammes, et cette titularisation a montré beaucoup de choses à Luis Enrique. L'entraîneur espagnol pourrait très vite faire appel à nouveau à son nouveau crack.