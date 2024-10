PSG : Luis Enrique a passé une soirée de rêve !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très occupé ce dimanche soir avec le Classique entre l’OM et le PSG, Luis Enrique l’était tout autant la veille. En effet, la soirée de samedi était un rendez-vous à ne pas louper pour les fans de sport. Il y avait notamment le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, et dans le même se tenait également l’UFC 308 du côté de l’Arabie Saoudite. N’ayant pas manqué une miette de ces deux événements, l’entraîneur du PSG a dû se régaler.

Ce samedi soir, Luis Enrique était devant sa télévision pour ne pas manquer deux événements très attendus par les fans de football. Il y avait d’un côté le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone et de l’autre la soirée de l’UFC avec l’une des plus belles cartes de l’année et notamment le choc entre Ilia Topuria et Max Holloway. Entraîneur du PSG, Luis Enrique avait d’ailleurs ses préférences pour cette soirée chargée : « Il y a aussi Topuria contre Holloway (à l'UFC), je vais devoir mettre les deux écrans pour suivre les deux. Je suis pour Topuria et le Barça ».

Topuria a battu Holloway

Et voilà que ce samedi soir, Luis Enrique a dû avoir un grand sourire devant sa télévision. Ça a ainsi commencé avec l’UFC. Alors qu’on a notamment pu voir la démonstration de Khamzat Chimaev contre Robert Whittaker, les yeux étaient ensuite rivés sur le main event de la soirée entre Ilia Topuria et Max Holloway, la nouvelle star de l’UFC contre l’une des légendes de l’organisation. Un combat très attendu par les fans de l’UFC, d’autant que Max Holloway n’avait jamais mis KO de toute sa carrière. Une incroyable série qui a pris fin ce samedi soir en Arabie Saoudite avec la victoire de Topuria lors du 3ème round après avoir mis son adversaire au sol.

La démonstration du FC Barcelone

Luis Enrique a ensuite pu admirer la démonstration du FC Barcelone sur la pelouse du Real Madrid. Kylian Mbappé, Vinicius Jr et compagnie ont coulé face aux Blaugrana en grande forme depuis le début de la saison. Ça a ainsi viré à l’humiliation (0-4), le Barça l’ayant emporté grâce à un doublé de Robert Lewandowski et des réalisations de Lamine Yamal et Raphinha. De quoi faire passer une soirée parfaite à l’entraîneur du PSG.