PSG : Mbappé a séduit Neymar dès le départ !

Publié le 12 avril 2021 à 23h10 par D.M.

Présent au PSG depuis 2017, Neymar a évoqué sa proximité avec Kylian Mbappé et a également décrit sa manière de jouer.

En 2017, le PSG avait réalisé un mercato estival de folie en mettant la main sur Neymar contre un chèque de 222M€, mais aussi sur Kylian Mbappé. Les deux joueurs sont arrivés à quelques semaines d’intervalles et ont vite tissé des liens forts. Neymar a notamment révélé que le Français l’avait aidé à s’intégrer à Paris. « Kylian m'a beaucoup appris sur la manière « d'être français ». Je lui dois une grande partie de mon intégration » a-t-il confié dans un entretien accordé à France Football. Dans cette interview, le joueur brésilien est revenu longuement sur sa relation avec Kylian Mbappé et sur ses qualités sur le terrain.

« Kylian est très prévenant, toujours heureux, poli et gentil avec tout le monde »