PSG : L’entraîneur du Barça dévoile son plan pour le choc !

Le PSG s’est fait piéger au Parc des princes mercredi soir par le FC Barcelone (2-3). Avantage blaugrana pour le quart de finale retour de la Ligue des champions mardi prochain. Mais pour Xavi Hernandez, Cadix doit servir de préparation à l’affiche XXL de la semaine prochaine.

C’est l’euphorie du côté de Barcelone. Mercredi soir, dans le cadre du quart de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du PSG, les hommes de Xavi Hernandez ont remporté la première manche grâce notamment aux changements tactiques gagnants du coach culé avec les entrées de Pedri, passeur décisif pour le deuxième but de Raphinha et d’Andreas Christensen, buteur du dernier but de la rencontre (3-2).

«Nous n'avons rien accompli»

Mardi prochain, à Montjuic, le FC Barcelone recevra donc le PSG pour une place en demi-finale de la Ligue des champions. Mais avant cela, il y aura un déplacement à Cadix samedi pour la bande de Xavi Hernandez qui demande de ne pas sombrer dans l’euphorie. « Je comprends l'illusion, mais nous sommes dans la même situation qu'avant le match aller à Paris. Nous n'avons rien accompli ».

