Mercato - PSG : Indésirable à Paris, il prend une grande décision

Thibault Morlain

Revenu au PSG l'été dernier après son prêt en Premier League, Keylor Navas est resté à Paris malgré un statut de numéro 2. Pourtant, le Costaricain avait la possibilité de s'en aller et avoir du temps de jeu ailleurs. Navas aurait notamment pu s'envoler pour Naples, mais il en aurait décidé autrement.

Avec Victor Osimhen qui est annoncé au PSG, cela pourrait un joueur de plus à quitter Naples pour rejoindre le club de la capitale. Après Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi et Fabian Ruiz, les deux clubs pourraient donc négocier un nouveau transfert. En revanche, dans le sens inverse, du PSG vers Naples, c'est plus rare.

Mercato - PSG : Menace pour la prochaine star après Mbappé ? https://t.co/zh4PXwkIk4 pic.twitter.com/prNkyBikmB — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Navas refuse Naples

Ce chemin aurait toutefois pu être emprunter il y a quelques mois par Keylor Navas. Comme expliqué par Il Mattino , Aurelio De Laurentiis avait tenté de négocier avec Luis Campos pour le gardien du PSG. Problème, le Costaricain n'a pas voulu quitter Paris, malgré son statut de remplaçant, pour rejoindre Naples et baisser son salaire.

C'est bientôt fini entre le PSG et Naples

Malgré cette opportunité, Keylor Navas est donc aujourd'hui encore au PSG où son temps de jeu est compté, lui qui est dans l'ombre de Gianluigi Donnarumma. Cela est toutefois bientôt terminé. Le Costaricain est en fin de contrat à Paris et une prolongation n'est pas prévu. A voir où Navas rebondira.