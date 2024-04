Mbappé - PSG : Il dénonce une trahison

Benjamin Labrousse

Mercredi soir, le PSG a concédé un revers à domicile face au FC Barcelone (2-3) en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre marquée par la triste performance de Kylian Mbappé. Ce jeudi, l’ancien Parisien Jérôme Rothen a préféré retenir l’approche tactique des Rouge et Bleu plutôt que l’insipide performance du numéro 7.

Le PSG a loupé le coche. Le club parisien s’est incliné à domicile face au FC Barcelone ce mercredi soir (2-3), et devra aller chercher la qualification mardi prochain en Catalogne. Kylian Mbappé, lui, n’a clairement pas brillé. Au micro de Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen a poussé un gros coup de gueule ce jeudi. « Si on a trouvé les limites du PSG ? Non, j'irai pas jusque-là, mais je vais axer sur la déception. Avant le match, j'étais très positif, comme quoi je ne suis pas visionnaire. J'ai été trahi par des amis : par le gardien et le meilleur joueur de l'équipe, à savoir Kylian Mbappé » , a lâché l’ancien joueur du PSG (2004-2010).

« La trahison vient plus du style du PSG »

« La trahison vient plus du style du PSG, comment tu appréhendes ces grands rendez-vous. Franchement, je ne comprends pas. Tout le monde est unanime au sein du club pour dire qu'il y a de la sérénité, de l'affection entre eux, un entraîneur où tous les joueurs adhèrent à son projet, et à ce projet-là qui est ambitieux et parfois compliqué à comprendre. Et on l'a vu encore hier (mercredi) avec l'équipe qu'il (Luis Enrique) met en place » , poursuit Jérôme Rothen.

« Pourquoi au premier coup, à la première fatigue, les mecs regardent leurs pompes ? »