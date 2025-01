PSG : L’entraîneur déjà annoncé pour la saison prochaine ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a réussi une grosse performance mercredi soir en allant s'imposant sur la pelouse de Stuttgart et terminant donc 15e du classement général. Après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole pour encenser son groupe ainsi que Luis Enrique, vendant d'ailleurs probablement la mèche sur la présence du coach espagnol l'an prochain sur le banc du PSG.

Après un début de campagne assez poussif et peu décevant en Ligue des Champions, le PSG s'est finalement repris dans le sprint final, pour terminer à la 15e place. Mercredi soir, les hommes de Luis Enrique ont rendu une belle copie à Stuttgart (4-1) pour terminer en beauté, une semaine après leur succès convaincant au Parc des Princes face à Manchester City (4-2). Et le coach espagnol du PSG a eu droit à un très bel hommage de la part de son président, Nasser Al-Khelaïfi.

« Toujours eu confiance dans le coach »

Interrogé en zone mixte mercredi soir après la rencontre, le patron du PSG s'est lâché : « J'ai toujours eu confiance dans le coach et dans les joueurs. Je sais qui ils sont : en étant avec eux, j'ai senti qu'ils avaient la capacité pour aller loin dans cette compétition. Ce n'était pas facile, c'est sûr, tous les matches de Ligue des champions sont très difficiles », confie Al-Khelaïfi. Une déclaration qui n'a rien d'anodine, surtout que Luis Enrique aurait déjà acté depuis plusieurs semaines sa prolongation de contrat avec le PSG. Prolongation qui n'a toujours pas été officialisée.

« On a un style, on a un ADN »

« Le style de jeu et le caractère que Luis Enrique donne à nos joueurs, c'est le plus important pour moi. Les résultats sont importants, bien sûr, mais on est très content de continuer avec le même style de jeu, très offensif. On a confiance dans notre projet et nos jeunes joueurs. On a un style, on a un ADN, et le plus important, c'est ce qu'on crée depuis un an et demi. On a une équipe pour maintenant, mais aussi pour le futur », poursuit le président du PSG, qui vante donc les mérites de tout le travail accompli depuis un an et demi par Luis Enrique. De quoi confirmer sa prolongation ?