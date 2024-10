PSG : Le Qatar a retourné sa veste !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Qatar a changé de trajectoire. En 2011, la direction du PSG espérait remporter la Ligue des champions dans les trois ans. Un objectif qui n'a jamais été tenu, malgré le recrutement de stars comme Neymar ou Lionel Messi. Alors, le club parisien a décidé de repartir de zéro, en faisant confiance à des jeunes.

En 2011, au moment de son arrivée au PSG, Nasser Al-Khelaïfi ne manquait pas d’enthousiasme. « Il faut être réaliste. Ces clubs, le Real Madrid ou le FC Barcelone, ont une histoire et un palmarès sportif sans commune mesure avec ceux du PSG. On ne peut pas rivaliser tout de suite avec le Real ou le Barça. En arrivant à Paris en juin 2011, nous nous sommes donné cinq ans pour faire partie du top niveau européen et pour gagner la Ligue des champions. Il nous reste donc trois ans pour y parvenir » avait déclaré le président du club parisien.

Mercato - PSG : Une nouvelle offre va partir pour une star ! https://t.co/RLTnXp9e3O pic.twitter.com/durN6UHI4f — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

Le PSG ne cesse de régresser

Mais en l’espace de treize ans, le PSG n’a pu faire mieux qu’une finale en 2020 (battu par le Bayern Munich). La situation se détériore d’année en année, et la formation parisienne ne figure plus parmi les favoris de la compétition. Ses derniers résultats sur la scène européenne (défaite face à Arsenal, nul face au PSV Eindhoven) illustre le déclassement de cette équipe, qui a perdu en l’espace de quelques années Neymar, Lionel Messi, mais aussi Kylian Mbappé.

« Gagner la Ligue des champions n'est pas la priorité »

Pour Laurent Perrin, le Qatar a changé de vision et souhaite, aujourd’hui, bâtir une équipe qui se montrera compétitive dans les prochaines années. « Gagner la Ligue des champions n'est pas la priorité à court terme. Le projet ne porte pas sur six mois ou un an. L'équipe est jeune, elle doit mûrir et s'aguerrir avant de se mesurer pleinement aux très grandes équipes. Ce qui ne veut pas dire qu'un grand parcours en Ligue des champions cette saison est inenvisageable » a confié le journaliste du Parisien.