PSG : Le Qatar a bouclé un «énorme deal» à 530M€

Pierrick Levallet

Afin que le PSG poursuive sa progression tant sur le plan sportif qu'économique, QSI a accepté d'ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs. Dans cette optique, Arctos a racheté 12,5% des parts du club de la capitale pour 530M€. Nasser Al-Khelaïfi se dit d'ailleurs ravi de voir la société américaine rejoindre la famille PSG.

Il y a quelques semaines, le Qatar avait ouvert son capital à de nouveaux investisseurs au PSG afin que le club de la capitale poursuive sa progression sur le plan sportif et économique. Et c’est dans cette optique que QSI a cédé des parts de la formation parisienne à Arctos. La société américaine a récupéré 12,5% du club de la capitale contre 530M€. Et Nasser Al-Khelaïfi s’est dit très satisfait d’avoir scellé cette affaire.

«Arctos a un investissement stratégique»

« Nous avons eu beaucoup d'investisseurs qui nous ont contactés. Quand ils nous ont approchés, j'ai vu leur vision, leurs idées... bien sûr l'argent est aussi important. Nous avons une valorisation incroyable désormais et je ne crois pas que ce deal a eu l'exposition qu'il mérite. C'est un énorme deal. Nous avons acheté le club pour 70M€, regardez où il en est aujourd'hui : à 4,25 milliards d'euros. Mais ce n'est pas seulement à propos de l'argent. Il y a aussi l'impact du club sur la France, pas juste sur Paris. Arctos a un investissement stratégique. J'ai personnellement voulu qu'Arctos soit impliqué dans le club et pas seulement en investissant de l'argent. J'ai demandé qu'ils soient présents lors des réunions. Ils vont nous aider aux États-Unis, en Asie... » a indiqué le président du PSG dans un entretien accordé à L’Equipe .

«Ils vont pouvoir aider dans tellement de domaines»