Mercato - PSG : Al-Khelaïfi révèle une confidence de Mbappé

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a récemment confié qu’il n’avait pas encore pris de décision concernant son avenir. Mais alors quand est-ce que l’attaquant du PSG annoncera son choix ? Nasser Al-Khelaïfi, qui se dit très confiant à ce sujet, a laissé entendre qu’il était au courant de quand il ferait sa grande annonce.

Les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé et un potentiel départ pour le Real Madrid se font de plus en plus insistantes. C’est ce moment qu'a choisi Nasser Al-Khelaïfi pour s’exprimer à propos de l’avenir de son joueur star. Le président du PSG a notamment confirmé avoir conclu un accord avec Kylian Mbappé l’été dernier, qui lui avait permis d’être réintégré au groupe après sa mise à l’écart.

Mercato - PSG : Viré à cause de Mbappé ? Il peut souffler https://t.co/dTlEmuBGFs pic.twitter.com/jsdd16GSmd — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Al-Khelaïfi sait quand Mbappé va annoncer sa décision

Après la victoire du PSG face à Toulouse lors du Trophée des champions (2-0), Kylian Mbappé avait déclaré qu’il n’avait pas encore pris de décision concernant son avenir. Le timing de son annonce interroge, mais il semblerait qu’il ait mis au courant Nasser Al-Khelaïfi. « S’il m’a dit quelque chose sur le calendrier de sa décision ? Oui. Mais cela reste entre nous. Nous discutons », a déclaré le président du PSG, dans un entretien accordé à L’Équipe .

«Il m'a donné sa parole et c'est un homme de parole»