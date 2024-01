Qatar : Le patron du PSG dénonce du racisme !

Amadou Diawara

La direction du PSG souhaite racheter le Parc des Princes pour être propriétaire de son propre stade. Toutefois, la mairie de Paris refuse de vendre. Alors que certains ne veulent pas céder l'enceinte au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi estime que QSI et lui sont peut-être victimes de racisme.

Pour continuer à grandir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi veut être propriétaire de son propre stade. Dans cette optique, les hautes sphères parisiennes ont lancé les discussions avec la mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes.

Al-Khelaïfi dénonce du racisme

Toutefois, la mairie de Paris refuse catégoriquement de céder le Parc des Princes à la direction du PSG. Alors que certains ne veulent pas vendre au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi se demande si QSI et lui ne sont pas victimes de racisme.

«Un juge devrait peut-être regarder ça»