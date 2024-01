Messi, Mbappé... Le PSG répond cash à une polémique !

Amadou Diawara

Après son sacre à la Coupe du Monde, Lionel Messi aurait aimé fêter son titre à Paris. Toutefois, la direction du PSG a préféré ne pas organiser de célébrations au Parc des Princes pour la star argentine. Interrogé sur le sujet, Nasser Al-Khelaïfi a expliqué ce choix.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, la France et l'Argentine se sont affrontées en finale. Malheureusement pour Kylian Mbappé et les Bleus , c'est l' Albiceleste de Lionel Messi qui a été sacrée, et ce, après la séance des tirs au but.

Mercato - PSG : Une grosse surprise à prévoir pour Mbappé ? https://t.co/WuQ9nfbmds pic.twitter.com/fChWn6Y6UE — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Messi n'a pas fêté sa Coupe du Monde à Paris

Comme il l'a reconnu lui-même, Lionel Messi aurait aimé avoir la possibilité de fêter son titre à Paris. Toutefois, les hautes sphères du PSG n'ont pas organisé de célébrations au Parc des Princes pour leur ex-numéro 30. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Nasser Al-Khelaïfi a expliqué pourquoi il avait préféré s'abstenir.

«On est en France et il a gagné contre Kylian»