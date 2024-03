PSG : Le plan du Qatar dévoilé pour ce projet XXL

Jean de Teyssière

Maintenant que le PSG a officialisé son départ du Parc des Princes, il lui faut maintenant étudier toutes les pistes pour le futur emplacement. Pour le moment, trois lieux sont toujours en course : Montigny-le-Bretonneux, Gonesse et Aulnay-sous-Bois. En revanche, l'historique commune de St-Germain-en-Laye est écartée, tout comme celle menant à Joinville.

Une nouvelle ère au PSG. Plus de 40 ans après son premier match au Parc des Princes, le PSG devrait bel et bien quitter son enceinte historique. Les discussions avec la mairie de Paris n'ont pas abouti et le club de la capitale a donc décidé de chercher un nouvel emplacement d'au moins 50 hectares pour son futur stade.

Trois lieux sont à l'étude pour le nouveau stade du PSG

Le futur lieu du stade du PSG peut se trouver parmi ces trois possibilités : Montigny-le-Bretonneux, Gonesse et Aulnay-sous-Bois. La première commune citée présente l'avantage d'être proche de Poissy, où vient d'être construit le nouveau centre d'entraînement ultramoderne du PSG. Pour les deux autres lieux, les candidatures ont été portées, sans pour autant que l'on sache si elles font vraiment partie des plans du PSG.

«J’ai dit aux dirigeants du PSG et à Valérie Pécresse que ce n’était pas possible à Saint-Germain»