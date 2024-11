PSG : Le Paris FC lâche une folle proposition en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Récemment racheté par la famille Arnault et Red Bull, le Paris FC va passer dans une nouvelle dimension. Il va donc rapidement falloir trouver une enceinte capable de répondre aux exigences d’un tel projet. Et Pierre Ferracci, président du PFC, évoque la possibilité d’un partage du Parc des Princes avec le PSG.

Depuis l'officialisation du rachat du Paris FC par la famille Arnault et Red Bull, la question la plus récurrente concerne l'enceinte dans laquelle s'installera le club parisien à l'avenir. Le Stade Charléty n'a effectivement pas vocation a accueillir un projet d'une telle dimension et les options sont rares dans la capitale. Le Stade Jean Bouin voit pour le moment le Stade Français occuper les lieux. Il resterait donc une option, à savoir celle du Parc des Princes que le PFC partagerait avec le PSG comme l'imagine Pierre Ferracci.

Le PFC rêve du Parc des Princes

« C'est vrai que le Parc des Princes, on n'en est pas loin. Demander à Nasser al-Khelaïfi de partager le Parc ? Je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. Mais j'ai souvent évoqué le cas de Milan et de Rome où deux clubs farouchement opposés se partagent le même stade. S'il n'y avait pas de possibilité d'extensions à Charléty ou Jean Bouin, la question de la volumétrie se poserait », estime le président du PFC au micro de La Chaîne L’EQUIPE, avant d’en rajouter une couche.

«La question du partage se posera un jour»

« La question du partage se posera un jour. J'espère que les deux clubs traiteront leurs problèmes de stade de façon intelligente. Si on n'a pas de deuxième club à Paris depuis 50, 60 ans, c'est qu'il y a un problème d'infrastructures », ajoute Pierre Ferracci.