PSG : Le pari incompréhensible de Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir battu l’OM dimanche dernier en Ligue 1, le PSG va tenter de continuer sur sa lancée ce samedi. Et c’est le RC Lens qui va se dresser la route du club de la capitale. A l’heure de prendre les paris pour cette rencontre, Daniel Riolo a souhaité tenter un coup. Une position toutefois incompréhensible aux yeux de Jérôme Rothen.

Ce vendredi, ce sont l’AS Monaco, Angers, le LOSC et l’OL qui ont lancé la 10ème journée de Ligue 1. Ce samedi après-midi, c’est au tour du PSG. Les hommes de Luis Enrique reçoivent à 17h le RC Lens de Will Still. Qui ressortira alors vainqueur de ce match entre le leader et le 6ème du championnat ?

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« J’ai envie de tenter Lens qui ne perd pas »

Pour RMC, Daniel Riolo a livré son pari pour cette rencontre entre le PSG et le RC Lens. « J’ai envie de tenter Lens qui ne perd pas. Je crois que c’est une cote qui est intéressante. On peut se risquer, ça ne me parait pas complètement fou. Lens c’est plutôt pas mal, Paris parfois, ça balbutie un peu », a-t-il lâché.

« Reprends toi, ce n’est pas possible »

De quoi faire alors halluciner Jérôme Rothen. Ce dernier a ainsi tenu à répondre à Daniel Riolo : « Non mais Daniel. Dès qu’il y a Paris, en fait il faut aller voir l’inverse. C’est aucunement justifié le fait que Lens ne perde pas. Oui ça peut arriver, il peut y avoir des miracles dans le football, mais quand même il y a une grande différence entre Paris et Lens, Daniel. Reprends toi, ce n’est pas possible. Je veux bien que le Classique t’a fait du mal, mais quand même… ».