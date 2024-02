PSG : Le clan Mbappé annonce une surprise pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Parallèlement à sa carrière de joueur de football, Kylian Mbappé doit gérer plusieurs sociétés, dont une qui gère les droits à l'image et dont les pouvoirs ont été délégués à Ziad Hammoud. Mais afin de mieux appréhender le monde de l'entreprise, le joueur du PSG envisage de reprendre ses études. Une manière de préparer, déjà, son après-carrière.

On le sait, Kylian Mbappé est très sensible à son image. En 2022, il avait refusé de poser pour certaines marques, dont l'activité est contraire à ses valeurs. Désireux d'avoir la main mise sur cet aspect-là, le joueur du PSG avait créé sa société personnelle, gérée aujourd'hui par un ancien de Bein Media Ziad Hammoud. « S’il s’implique dans la société ? On se voit souvent, il est très impliqué. On voit une stratégie à long terme. Il écoute, s’assure qu’il a bien compris les angles du problème. Et ensuite, il déroule. L’argent est important car elle permet de financer les fondations » a-t-il déclaré lors du documentaire Hors Normes consacré à Mbappé.

« C’est une éventualité »

Selon son fasciathérapeute, Patrick Provost, Mbappé pourrait même reprendre ses études et rester, après la fin de sa carrière, dans cette branche professionnelle. « S’il va reprendre l’école ? C’est une éventualité. Il veut progresser, mais il veut aussi apprendre de nouvelles choses dans l’objectif post-carrière. Pour comprendre le business. Ce serait un système adapté. Quand il se met à apprendre quelque chose, il le fait jusqu’au bout » a-t-il confié au micro de la Chaîne L'Equip e.

« Ça ne m’étonne pas du tout »