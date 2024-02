PSG : Mbappé a voulu tout plaquer à cause d’une autre star

Hugo Chirossel

Lors de la préparation de l’Euro 2021, des tensions avaient émergé entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud, ce dernier estimant qu’il n’était pas assez servi par son coéquipier en équipe de France. L’attaquant du PSG se serait alors senti incompris, au point de penser à quitter le rassemblement des Bleus.

« On fait des courses et les ballons n’arrivent pas . » Sans le nommer, Olivier Giroud avait envoyé une pique à Kylian Mbappé, après la victoire de l’équipe de France face à la Bulgarie (3-0) lors de la préparation de l’Euro 2021. Des propos sur lesquels était revenu l’attaquant du PSG.

« Je suis honnête, j’avais la rage le soir »

« Moi, j’ai été déçu deux jours. C’est la vérité. J’avais la rage le soir. C’est vrai, je suis honnête, j’avais la rage le soir. C’était plus le truc… tu marques deux buts, je viens te féliciter et tu ne me dis rien », avait confié Kylian Mbappé au micro de Rothen s’enflamme sur RMC quelques mois plus tard.

Mbappé voulait quitter l’équipe de France avant l’Euro