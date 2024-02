Le PSG face à un casse-tête redoutable !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré une phase de poules compliquée, le PSG a hérité d’un tirage clément pour son huitième de finale de Ligue des champions, avec la Real Sociedad. Un adversaire à la portée du Parisiens, surtout avec la cascade de blessures à laquelle doit faire face la formation basque. Mais gare au piège pour le club de la capitale, loin d’être irréprochable contre un club de Liga.

Les choses sérieuses commencent pour le PSG, qui entame mercredi la phase finale de la Ligue des champions. Contrairement aux années précédentes, le club de la capitale a été verni pour son huitième en héritant de la Real Sociedad, malgré avoir raté la première place de son groupe. Un tirage clément alors que le club basque doit gérer de nombreuses absences, mais la prudence reste de mise pour le PSG, loin d’être irréprochable lors de ses derniers matches européens et qui affiche un bilan mitigé face aux écuries de Liga.

Un bilan mitigé en Ligue des champions

Contre à un adversaire espagnol, le PSG a souvent du mal comme l’a analysé Canal +, avec 14 victoires, 9 nuls et 13 défaites en 36 rencontres officielles. Un bilan plus négatif lorsqu’on prend uniquement en compte les matches de Ligue des champions avec 7 succès, 7 nuls et 10 revers. Jamais le PSG n’a affronté la Real Sociedad dans son histoire, le Real Madrid (2 victoires en 8 matches), le FC Barcelone (4 victoires en 12 matches), La Corogne (aucune victoire en 2 matches) et le FC Valence (1 victoire en 2 matches) étant les seuls clubs de Liga à avoir défié le PSG en C1.

Le PSG plus en réussite dans les autres compétitions

L’Athletic Bilbao (1 victoire en 2 matches) et le FC Séville (2 victoires en 2 matches) se rajoutent à la liste lorsqu’on retient les matches du PSG en Europa League, tandis que le FC Barcelone (1 défaite en 1 match), le Real Madrid (1 victoire en 2 matches) et La Corogne (2 victoires en 2 matches) ont également croisé le chemin de la formation parisienne en Coupe des Coupes. La Real Sociedad deviendra ainsi mercredi le septième adversaire espagnol officiel du PSG, espérant améliorer ses statistiques.