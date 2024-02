Mbappé : Le PSG annonce une très bonne nouvelle

Thibault Morlain

Ces derniers jours, l'état de santé de Kylian Mbappé interrogeait suite à la faute subie contre Brest. Face au LOSC, l'attaquant du PSG est d'ailleurs resté toute la rencontre sur le banc de touche. Quid donc de sa cheville à quelques heures du choc face à la Real Sociedad ? Il y a de quoi être rassuré.

C'est maintenant que la saison du PSG débute réellement. En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le club de la capitale accueille la Real Sociedad. Luis Enrique aura besoin de ses meilleures armes pour espérer passer au tour suivant. Bonne nouvelle, Kylian Mbappé semble être à 100%.

Mbappé - PSG : Feu vert au Real Madrid ! https://t.co/2VBtqdOFuZ pic.twitter.com/YsCNJjDqk1 — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Tout va bien pour Mbappé

Ce mardi, le PSG a publié un point médical comme avant chaque rencontre. Et bonne nouvelle pour le club de la capitale et tous les fans parisiens, le cas de Kylian Mbappé n'est pas mentionné. Alors qu'on a tremblé pour la cheville de la star du PSG, tout irait donc pour le mieux avant le match face à la Real Sociedad.

Quid du reste de l'infirmerie du PSG ?