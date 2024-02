Il annonce du lourd pour le prochain renfort du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent des terrains depuis le 30 avril 2023, Nuno Mendes s'approche d'un retour. Opéré des ischio-jambiers en septembre dernier, l'international portugais poursuit sa rééducation. Si tout se passe bien, le joueur pourrait recevoir le feu vert médical et reprendre la compétition. Un retour espéré par le PSG, et notamment par son compatriote Danilo Pereira.

Le PSG n'a pas été épargné par les blessures en 2023. Presnel Kimpembe et Milan Skriniar ont dû passer par la case opération et louperont plusieurs mois de compétition. Lui aussi a vécu l'enfer. Opéré des ischio-jambiers, Nuno Mendes n'a plus foulé les pelouses depuis le 30 avril 2023. Une attente qui devrait prendre fin prochainement. Comme l'a annoncé Luis Enrique vendredi dernier, l'arrière gauche est tout proche d'un retour.

Le retour de Nuno Mendes approche

« Je n'ai pas de date précise. Cela se rapproche beaucoup car il s'entraîne mais seulement de manière intermittente, participant à certains exercices. Il ne fait pas la totalité de l'entraînement mais il montre déjà un niveau intéressant, et c'est une bonne nouvelle. Le reste de son processus relève du staff médical. Il n'a pas encore le feu vert, donc il n'est pas disponible. Mais le fait qu'il soit présent avec nous à l'entraînement est une bonne nouvelle pour lui et pour l'équipe » avait confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

« Il donnera du plaisir à tout le monde »