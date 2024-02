Luis Enrique change tout, un cadre du PSG valide

Jean de Teyssière

Opposé au LOSC lors de la 21ème journée de Ligue 1, le PSG avait beaucoup à perdre, mais il a finalement réussi à préparer de la meilleure manière possible son choc face à la Real Sociedad de ce mercredi. Luis Enrique avait changé la quasi-totalité de son onze de départ, et ce, jusqu'au gardien. Keylor Navas ayant été préféré à Gianluigi Donarumma. Un choix validé par Danilo Pereira.

Marquinhos, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery... Tous ces joueurs, habituellement titulaires, étaient sur le banc durant la rencontre face au LOSC. Des absences qui n'ont pas empêché le PSG de gagner (3-1) et de préparer au mieux le match face à la Real Sociedad.

«Après le but, on a fait un très grand match»

Au micro de Free Ligue 1 , Danilo Pereira, capitaine d'un soir face au LOSC, a réagi à la victoire parisienne : « Si c’est le match parfait ? Non car on a concédé un but. Après le but, on a fait un très grand match au niveau du pressing, de la possession du ballon. On a été solide aussi. »

«Keylor Navas a été bien aussi avec les défenseurs»