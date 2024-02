Le PSG boucle un renfort surprise, le vestiaire valide

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coach du PSG depuis le début de la saison, Luis Enrique reste très attentif à l'aspect psychologique. L'entraîneur espagnol souhaite que son équipe soit au mieux et n'a pas hésité de venir accompagné de Joaquin Valdés, psychologue du sport et qui est à la disposition des joueurs. Un renfort important pour Danilo Pereira, présent à Paris depuis 2021.

Luis Enrique n'est pas venu seul à Paris. Borja Alvarez Buedo et Jean-Luc Aubert ont été désignés pour épauler les gardiens de but, tandis que Aitor Unzue Elorza et Rafael Pol Cabanellas suppléent le coach parisien. L'entraîneur du PSG a aussi apporté dans ses bagages Joaquin Valdés, psychologue du sport, qui suit Luis Enrique à la trace.

Luis Enrique avait décrypté son rôle

L'Espagnol n'est pas officiellement le psychologue officiel du groupe, mais joue un rôle primordial aux côtés de Luis Enrique. « Il est à la disposition de tout le monde dans le vestiaire, explique Enrique. Les joueurs et le staff peuvent aller se confier auprès de lui » avait confié l'ancien coach du FC Barcelone lors du Mondial 2022. Valdés reste dans l'ombre et se tient à la disposition des joueurs parisiens, qui peuvent le solliciter à tout instant.

« C’est important »