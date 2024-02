PSG - Parc des Princes : Les chiffres à connaître sur la mythique enceinte de Paris

La rédaction

Comme annoncé ces derniers jours par Nasser Al Khelaïfi, le PSG envisage de quitter le Parc des Princes pour bâtir son propre stade. Le club de la capitale a justement fêté son 50ème anniversaire dans son enceinte historique, le 10 novembre dernier. Revenons sur les chiffres marquants associés au Parc des Princes durant ces cinquante dernières années.

PSG - Parc des Princes, une histoire de longue date

Tout a commencé le 10 novembre 1973 lors d’une rencontre disputée face au Red Star en deuxième division. Depuis ce jour, le Paris Saint-Germain a disputé environ 1200 matchs sur la pelouse de l’enceinte Parisienne. Pour être encore plus précis, plus de 900 matchs ont eu lieu en Division 1, seuls 3 petits matchs en Division 2, 1 match de barrage, plus de 80 matchs de Coupe de France, 33 matchs en Coupe de la Ligue, environ 130 matchs en Coupe d’Europe dont 2 en Coupe Intertoto et 1 en Supercoupe. Petite particularité, 6 matchs ont été joués à l’extérieur au Parc des Princes face au Paris FC et au Racing qui, eux aussi, jouaient au Parc à cette époque. Quelques finales ont vu le jour dans le stade parisien dont 6 sur « terrain neutre », 5 en finale de coupe de France et 1 en finale de la Coupe de la ligue.

De nombreux adversaires sont venus

Au total, 145 adversaires différents ont croisé le chemin du PSG au Parc des Princes. Bordeaux est le club qui a affronté le plus de fois le PSG dans ce stade, en l’occurrence 55 matchs. Les Girondins étant en ligue 2 cette saison, ce record pourrait être battu par des équipes de Ligue 1 telles que Marseille (53 matchs), Nantes (53 matchs également), Monaco (52 matchs), Lille (50 matchs) et Lyon (47 matchs). Au niveau Européen, Barcelone et le Bayern Munich sont venus 6 fois au Parc. Ils devancent la Juventus et le Real Madrid qui sont venus à 6 reprises.

De nombreux succès pour le PSG

Le PSG s’est imposé plus de 750 fois depuis le premier match disputé dans l’enceinte parisienne face au Red Star. Ces succès sont principalement issus du championnat, environ 570 victoires et 83 victoires parisiennes proviennent de coupes d’Europe. En parlant de record, le plus large succès parisien remonte au 19 janvier 2019 et un succès 9-0 face à Guingamp.

Un record pour Mbappé

Kylian Mappé, à seulement 25 ans, est le meilleur buteur de l’histoire du PSG sur le nombre de buts inscrits au Parc des Princes. En effet, l’international français a récemment dépassé Edinson Cavani qui détenait jusque-là ce record avec 110 buts inscrits. Mbappé, quant à lui, en a marqué 112 dans ce stade emblématique.



ARTHUR DEBACHY