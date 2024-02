PSG : Il annonce un grand retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 80M€ l'été dernier, Gonçalo Ramos connaît toutefois des débuts poussifs avec le PSG. Handicapé par des problèmes de santé en fin d'année, l'attaquant portugais revient toutefois bien comme le souligne son sélectionneur Roberto Martinez.

L'été dernier, le PSG a chamboulé son secteur offensif en recrutant notamment Gonçalo Ramos. D'abord prêté par Benfica, l'attaquant portugais s'est finalement rapidement engagé de façon définitive avec le PSG qui aura déboursé au total 80M€ pour le recruter. Cependant, Gonçalo Ramos a connu des premiers compliqués, notamment à cause de problème de santé. Mais Roberto Martinez assure que son attaquant va revenir très fort.

«J’ai beaucoup aimé son attitude et son travail»

« Gonçalo vit un moment difficile, mais j’ai beaucoup aimé son attitude et son travail. Il a terminé le match en marquant et ça montre qu’il utilise ce moment difficile pour s’améliorer en tant qu’homme et en tant que joueur. Et pour nous c’est très important », assure le sélectionneur du Portugal au micro de beIN SPORTS .

«Je pense que c’est sa meilleure saison»