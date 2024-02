Le PSG reçoit un gros avertissement !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les choses sérieuses commencent pour le PSG. Mercredi soir, le club de la capitale recevra la Real Sociedad à l'occasion des huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Le groupe de Luis Enrique part favori, mais va devoir se méfier d'une équipe espagnole, qui n'a absolument rien à perdre.

Le PSG va retrouver la scène européenne ce mercredi, celle qui compte vraiment pour les dirigeants qataris. Depuis 2011, QSI espère ramener la Ligue des champions à la maison. Finaliste en 2021, le club parisien espère faire mieux cette année. Mais avant de rêver à la victoire, le PSG va devoir passer l'obstacle Real Sociedad. Un club qui n'a rien à perdre et qui va arriver mort de faim au Parc des Princes comme l'a confié Mikel Oyarzabal à l'UEFA.

Mbappé : Le PSG prépare une folie à 240M€ ! https://t.co/LfgE4H6T2I pic.twitter.com/lhVgtFoZOd — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

« Nous avons encore beaucoup de défis à relever »

« Avoir l'opportunité d'affronter le PSG, et espérer que ça tourne en notre faveur, montre que nous avons fait de bonnes choses à La Real ces deux dernières années, que les gens ont confiance en nous, que nous savons que nous pouvons le faire. On est pressés. Nous savons que nous avons encore beaucoup de défis à relever, mais quand ce match arrivera, nous nous battrons de toutes nos forces » a confié le capitaine de la Real Sociedad, par ailleurs incertain pour cette rencontre.

La Real Sociedad en manque de confiance

Car dans les faits, la Real Sociedad n'arrive pas dans les meilleures dispositions. Son capitaine n'est pas sûr de pouvoir disputer cette rencontre, tout comme Aritz Elustondo, Kieran Tierney, Alvaro Odriozola, Carlos Fernandez, Sheraldo Becker. Quant à l'arrière gauche Aihen Muñoz, il est d'ores et déjà forfait. Diminué, le club espagnol n'affiche pas son meilleur visage. Ses dernières rencontres sont inquiétantes avec trois matches nuls, une défaite et surtout aucun but inscrit lors de ses quatre derniers matches.