Rival du PSG, il déclare sa flamme à Luis Enrique

Ancien sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique a l'avantage de connaître plusieurs joueurs de la Real Sociedad, son prochain adversaire en Ligue des champions mercredi soir. Capitaine de l'équipe basque, Mikel Oyarzabal l'avait côtoyé en équipe nationale. Le joueur, incertain pour le huitième de finale, espère pouvoir retrouver son ancien coach.

Arrivé l'été dernier, Luis Enrique va disputer son premier huitième de finale de Ligue des champions avec le survêtement du PSG, face à un adversaire qu'il connaît bien. Passé par le FC Barcelone, le technicien a déjà affronté à de nombreuses reprises la Real Sociedad menée par Mikel Oyarzabal. Capitaine de la formation espagnole, le joueur, incertain pour cette rencontre, est ravi de pouvoir retrouver Luis Enrique, son ancien sélectionneur.

Oyarzabal rend hommage à Luis Enrique

« J'ai toujours dit que j'avais beaucoup d'attachement et de reconnaissance pour Luis, parce qu'il m'a donné l'opportunité de faire partie de l'équipe nationale. Quand je me suis blessé au genou, il a été là pour moi, pour s'assurer que tout allait bien et que je me rétablirai le plus vite possible. Il le sait déjà, je le lui ai dit, j'ai beaucoup d'amour pour lui en tant que manager, et je garde de très bons souvenirs de tout ce que nous avons vécu ensemble. Ce sera un plaisir de le revoir » a lâché Oyarzabal à l'UEFA. Mais le joueur ne compte pas faire aucun cadeau au PSG.

« Nous nous battrons de toutes nos forces »