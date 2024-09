PSG : La trahison de Rabiot éclate au grand jour

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cinq ans après son départ du PSG, où il avait fait ses débuts en professionnel en 2012, Adrien Rabiot est de retour en Ligue 1, mais cette fois-ci avec le maillot de l’OM. Ce qui est vécu comme une trahison par Jérôme Rothen, qui estime que l’international français s’est moqué du club de la capitale au moment de son départ.

Après avoir refusé de prolonger son contrat, Adrien Rabiot avait quitté le PSG en 2019 pour prendre la direction de la Juventus. De nouveau libre, le milieu de terrain âgé de 29 a décidé de revenir en Ligue 1 et pas n’importe où, à l’OM, où il s’est engagé pour les deux prochaines saisons, jusqu’en juin 2026. L’international français (48 sélections) a même été accueilli par des centaines de supporters à son arrivée à Marseille lundi soir.

« Vous l’avez bien insulté et puis aujourd’hui, c’est un Messi qui arrive à Marseille »

« Ça me fait rire certaines déclarations des supporters marseillais. Il y a deux mois ou il y a quelques années aussi, vous l’avez bien insulté et puis aujourd’hui, c’est un Messi qui arrive à Marseille. Tant mieux, ils peuvent se regarder dans la glace comme Adrien Rabiot certainement parce que pour moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que je suis peut-être un ancien, cette rivalité entre l’OM et le PSG doit exister », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC.

« Il s’est bien foutu de la gueule des supporters parisiens et des dirigeants du PSG »

Adrien Rabiot s’est prêté au jeu, tout sourire devant les supporters de l’OM fêtant son arrivée, avec quelques insultes envers le PSG. « Aujourd’hui quand tu vois l’attitude d’Adrien Rabiot et tout ce qu’il a fait hier lors de sa présentation, oui on est en droit de se dire qu’il s’est bien foutu de la gueule des supporters parisiens et des dirigeants du PSG à l’époque. Ça c’est la réalité », a ajouté Jérôme Rothen.