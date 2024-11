PSG : La signature d’un «leader» est imminente !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé il y a désormais plus de trois ans au PSG, Achraf Hakimi semble avoir pris de l’ampleur sur et en dehors du terrain. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le Marocain aurait accepté de prolonger pour trois ans supplémentaire. Une signature importante pour le club parisien, alors que Romain Saïss et Walid Regragui le décrivent comme un grand leader.

Il est assurément devenu l’un des cadres de Luis Enrique. Arrivé au PSG durant l’été 2021 dans la peau d’un des latéraux les plus prometteurs du monde, Achraf Hakimi semble finalement avoir atteint la plénitude dans la capitale. Auteur d’un début de saison stratosphérique, le Marocain est l’un des cadres du coach espagnol, au même titre que Marquinhos, Vitinha, ou encore Gianluigi Donnarumma.

« À Paris, eh bien c’est magnifique »

Auprès de GQ il n’y a pas plus tard qu’une semaine, Achraf Hakimi clamait encore son amour du PSG : « En Italie, j’ai pu consolider cette expérience en devenant champion. À Paris, eh bien c’est magnifique. Je suis dans la meilleure période de ma carrière. (…) Mon plus grand désir reste celui de remporter un titre avec mon pays. Et avec le PSG, je veux entrer dans l’histoire en remportant ma première Ligue des Champions ». Sous contrat jusqu’en 2026, le numéro 2 parisien va prolonger jusqu’en juin 2029 comme le révèle l’Equipe ce mercredi matin. Une aubaine pour le club de la capitale et pour Luis Enrique, qui vont pouvoir compter sur un grand leader sur le long terme.

« Il a envie d'avoir des responsabilités et ne s'en cache pas »

Auprès de l’Equipe, son coéquipier en sélection Romain Saïss s’est exprimé sur Achraf Hakimi : « Quand il est arrivé en sélection, il était très réservé, un peu dans son coin. Il a beaucoup appris, il a mûri au fil des années. C'était important qu'il prenne plus de responsabilités ». Pour le sélectionneur du Maroc Walid Regragui, un changement a été notable récemment chez le joueur de 26 ans : « C'est quelqu'un qui aime être important dans un groupe. Il est un leader naturel avec nous. Il a envie d'avoir des responsabilités et ne s'en cache pas. Il a évolué dans ce sens ».