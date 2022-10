Foot - PSG

PSG : La punchline de Kimpembe sur son retour

Publié le 1 octobre 2022 à 17h45 par Hugo Chirossel

Blessé aux ischio-jambiers depuis le 10 septembre dernier lors de la victoire face à Brest (1-0), Presnel Kimpembe prépare son retour sur les terrains. S’il ne devrait pas revenir avant la fin du mois d’octobre, il a donné de ses nouvelles. Sa convalescence se passe bien et il a hâte de reprendre.

Alors que le Paris Saint-Germain reçoit l’OGC Nice ce samedi, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, Christophe Galtier doit composer avec quelques absences. Parmi elles, il y a celle de Presnel Kimpembe, blessé aux ischio-jambiers depuis la victoire contre Brest (1-0) le 10 septembre dernier.

PSG : À Paris, Luis Campos est omniprésent https://t.co/KYvcaPT5SE pic.twitter.com/I9C6b104Gq — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

Kimpembe donne de ses nouvelles

Le défenseur central de 27 ans est de retour en France, après être allé se faire soigner à Doha, afin de profiter des installations de l’académie Aspire. Sa convalescence se passe comme prévu et il a désormais hâte de faire son retour sur les terrains.

« On va revenir plus fort »